El Congreso cerca de dar más dinero a pequeños negocios y NY se alista para hacer pruebas de anticuerpos | Noticias Univision Salud

Pero “a fines de la semana pasada, se anunció que los fondos para el programa de pequeñas empresas se habían agotado… Si esta ley fuera escrita para pequeñas empresas, ¿cómo es posible que tantos restaurantes independientes cuyos empleados necesitarán tanta ayuda no pudieran recibir fondos? Ahora sabemos que la primera fase fue subfinanciada, y muchos de los que más la necesitan, no han recibido ayuda”.

El CEO de Shake Shack, Randy Garutti, y el presidente Danny Meyer dieron en una carta abierta este lunes que la compañía no necesita el dinero porque son “afortunados de tener acceso a capital que otros no tienen”.

