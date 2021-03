El Congreso aprueba el plan de ayudas de Calviño entre una oleada de críticas que lo tildan de “ineficaz” y “tardío”

Para María Muñoz, de Ciudadanos, se trata de un sistema de reparto “claramente ineficaz”, con medidas “insuficientes” que, a su juicio, “sólo aplazan el desastre”. “Llegan tarde no, tardísimo”, ha reprochado Ferrán Bel (PDeCAT), señalando que sectores con pérdidas del 40% y el 50% se quedan fuera por obviarse que las restricciones no se han adoptado de forma global, sino territorialmente, y por tanto hay sectores más afectados en comunidades concretas.

La oposición en bloque ha criticado este jueves al Gobierno y a su vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, por el decreto ley de ayudas directas a empresas afectadas por la crisis de la pandemia de Covid-19 , reprochando que estas ayudas llegan tarde, no son suficientes, dejan fuera a sectores afectados por la crisis y no han sido negociadas con la oposición.

