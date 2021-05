El conflicto palestino-israelí registra un nuevo estallido de violencia a raíz de las tensiones en Jerusalén

Israel, que ha recalcado que no tolerará el disparo de proyectiles contra su territorio –que han dejado al menos dos muertos y ocho heridos tras el impacto de varios de ellos contra las ciudades de Ascalón y Ashdod (sur)–, ha descartado por ahora una incursión terrestre, si bien el Ejército ha hecho hincapié en que no es una opción que esté fuera de la mesa.

You May Also Like