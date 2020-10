El conflicto Nagorno-Karabaj

Con el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la incorporación de Armenia y Azerbaiyán a la comunidad internacional, las tensiones étnico-religiosas en Nagorno-Karabaj evolucionaron a un conflicto armado por el control de la región (1992-1994). Luego miles de bajas en ambos bandos, se logró, con los esfuerzos de Rusia, un cese al fuego en 1994. No obstante, Armenia y los armenios azerís de Nagorno-Karabaj lograron establecer un control de facto en la zona objeto del conflicto y en otros siete territorios adyacentes, a pesar de que de jure dicha región pertenece a Azerbaiyán. En 1991 se proclamó la República de Alto Karabaj (hoy día la República de Arstsaj), la cual no ha sido reconocida por ningún Estado miembro de las Naciones Unidas, ni siquiera por Armenia. Es importante recordar que en el derecho internacional el respeto a la integridad territorial de los Estados es fundamental, por lo que cualquier “ejercicio” secesionista invocando la libre determinación de los pueblos en Na gorno-Karabaj estaría por el momento excluido.

Existen diversos matices que inciden en el conflicto, una de ellas es la religión y otra la historia compartida entre ambos Estados. Tanto Azerbaiyán como Armenia formaron parte de la antigua Unión Soviética. La URSS fue un Estado ateísta y luego uno laico hasta su disolución, por lo que el hecho de que Azerbaiyán estuviese conformada por una mayoría chiita musulmana y Armenia por una cristiana ortodoxa no era motivo de mayores tensiones. Es por ello que cuando en 1920 los Soviéticos se tomaron el Cáucaso Sur y establecieron la región autónoma de Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán –a pesar de que su población era en un 95% étnicamente armenia– no se produjo conflicto alguno, pues tanto azeríes como armenios podían transitar libremente entre las hermanas repúblicas soviéticas. Esto empieza a cambiar con la perestroika y el glasnost, pues los armenios azerís se vuelven más vocales contra los percibidos intentos de absorción cultural azerí. Además, en 1990, se producen los pogromos contra los armenios azerís que requirieron de la intervención soviética.

You May Also Like