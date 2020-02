El conflictivo listado de paraísos fiscales

“Estar en el Anexo II no significa que Panamá sea un país no cooperador en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Significa, más bien, que se trata de un país que mantiene su compromiso de cooperación, pero en el que existen todavía deficiencias regulatorias y legislativas. Por ello se ha continuado con su evaluación, y el próximo martes se tomará una decisión al respecto”, señalan desde Bruselas.

Los países que serían adscritos a la lista discriminatoria ya habrían sido informados. Panamá sería uno de ellos. Sin embargo, las autoridades locales no han hecho ningún pronunciamiento hasta que no se formalice el anuncio.

