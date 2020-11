“El confinamiento ha afectado a nuestras relaciones, ¿es posible recuperar el apetito sexual?”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

El otro me hizo gozar como nunca, mi marido no

PREGUNTA Por circunstancias que no vienen al caso he engañado a mi marido con otro hombre. Tengo los lógicos remordimientos y no pienso decirle nada porque le quiero y pienso seguir con él.

El asunto es que la noche que pasó, el otro hombre me hizo gozar como nunca y tengo unas ganas enormes de repetir esa experiencia (con mi marido el sexo es mínimamente placentero y poco más). Pero no sé qué hacer.

La opción de proponer a mi marido otras cosas y juegos la descarto, la verdad. Estoy en un mar de dudas. ¿Qué hago?

RESPUESTA DEL EXPERTO Entre los humanos hay una tendencia natural al encuentro con el otro, porque somos seres sociales. El deseo de encuentro nos lleva a sentirnos atraídos por los demás, la atracción puede llevar al enamoramiento y si este proceso sigue adelante surge el amor.

La búsqueda de un cierto equilibrio entre el amor y el componente pasional y erótico es un sugerente deseo que intentamos alcanzar y mantener.

Una experiencia erótica, ajena a la relación de pareja habitual, suele ir rodeada de una serie de ingredientes que suelen hacerla especialmente sugerente: novedad, misterio, intriga, expectativa, atracción, transgresión, sentimiento de sentirse deseada y fantasía; en definitiva, es una experiencia que se mueve en el plano de la emoción y la sensación; y si a eso le añadimos el ingrediente de que no exigimos al amante ninguna prueba de amor, el placer de la transgresión es una probable realidad.

El análisis comparativo que haces de tus experiencias eróticas no son realistas porque ambas se construyen con normas de juego diferentes y variables distintas.

Mi sugerencia es que tu reflexión se deje llevar, no tanto por las sensaciones obtenidas en una experiencia erótica puntual, sino por repensar la esfera íntima de tu relación actual.

Dolor al orinar tras el coito

PREGUNTA Después de las relaciones sexuales con mi chico me duele al orinar. Es un dolor sostenido y estoy preocupada. Durante el coito todo bien, es luego, al orinar. ¿Me ha podido pegar algo? Me ocurre desde hace un mes más o menos.

RESPUESTA DEL EXPERTO La “cistitis post-coital” es una infección muy frecuente y representa el 70% de las consultas urológicas en mujeres; es probablemente lo que te está sucediendo.

La causa se debe a una bacteria que habita habitualmente en el aparato digestivo. En las mujeres la zona anal y la vaginal están muy próximas y por ello resulta fácil entender que el encuentro erótico facilite que la bacteria se introduzca en la uretra y ascienda fácilmente a la vejiga, donde es capaz de adherirse y causar una infección de las vías urinarias inferiores.

Te indico algunas sugerencias para prevenir tus cistitis recurrentes:

1. Procura mantener siempre una correcta higiene en la zona genital.

2. Límpiate siempre de delante hacia atrás para evitar el arrastre de gérmenes.

3. Lávate las manos y zona genital antes y después del encuentro coital.

4. Utiliza hidratante para reducir la fricción coital.

5. Evita tocar el ano para ayudar a no esparcir microorganismos.

6. Vacía la vejiga después de la relación erótica.

7. Si es muy repetitiva tu cistitis, sería preciso tomar una monodosis de antibiótico después del acto sexual, pero siempre bajo prescripción médica.

8. No abuses de bebidas como el café o el té y el alcohol que irritan la vejiga. Y es recomendable beber bastante agua.

9. Utiliza ropa interior de algodón y evita los pantalones muy ajustados.

10. Evita el estreñimiento o la diarrea.

11. Alimentación rica en antioxidantes, ej. arándanos, cerezas, fresas….

Soy gay y una chica ‘me persigue’

PREGUNTA Soy un joven gay. El caso es que hace un par de semanas estuve en un trío con un chico pero también una chica. Y ahora ella me persigue; dice que está enamorada de mí y que me va a “quitar” lo de ser homosexual, que soy para ella.

El encuentro sexual con ella me gustó, pero me está haciendo replantear las cosas. Estoy muy confundido, ¿qué me aconseja?.

RESPUESTA DEL EXPERTO La orientación del deseo sexual no es dimórfica, es decir, no se mueve en términos de blanco o negro. La orientación del deseo se mueve en parámetros intersexuales, es decir, en predominios.

No especificas la edad que tienes; el saberlo me permitiría hacer alguna precisión en torno a las confusiones que expresas.

Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales, hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo, no determina la esencia fundamental de tu orientación sexual. De la misma manera que un encuentro erótico satisfactorio con personas del otro sexo, no determina una orientación del deseo en clave heterosexual.

Casi siempre me rechaza

PREGUNTA ¿Es posible recuperar o ayudar a recuperar el apetito sexual de tu pareja luego del confinamiento? Se han visto afectadas nuestras relaciones sexuales. Estuvimos 2 meses separados y luego convivimos juntos con otros compañeros y él no tenía apetito sexual; al bajar un poco el estrés y mudarnos solos, sigue sin ganas pero con las mismas actividades y trabajando desde casa.

Estoy buscando ayuda para ayudar a mi pareja a recuperar su deseo. Lo hacemos con muy poca frecuencia y casi siempre me rechaza y se cierra (se bloquea por ese problema). El confinamiento le ha hecho mucho daño, puesto que vivía en una habitación y todo lo hacía en ella: trabajo, descanso…

RESPUESTA DEL EXPERTO Una época de obligadas restricciones sociales, de inevitable pérdida de privacidad en vuestro caso y una nueva forma de encarar el trabajo cotidiano supone cambios inevitables de costumbres, hábitos y con seguridad, emocionales; es lógico, por ello, que altere la dimensión erótica de algunas personas.

Es probable que una vez recuperada la normalidad tras la inminente vacunación de la población, recupere tu pareja su tono erótico habitual. Y si no es así, deberíamos analizar otros aspectos de vuestra vida relacional y de salud.

Antes de sugerirte alguna clave para despertar su deseo erótico, te comentaría que no interpretes su negativa al encuentro sexual como sinónimo de rechazo a tu persona, sencillamente está siendo sincero con su deseo, consigo mismo y contigo.

El deseo erótico de tu pareja, obstaculizado por la situación condicionada por la pandemia, puede además estar limitado por ciertas hipotecas que paso a enumerarte y que convendría evitar:

1. Predictibilidad y guiones rutinarios, es decir, “saber e intuir cómo se va a desarrollar todo”.

2. El deseo de querer tener deseo, es decir, “no poderse permitir no tener deseo”.

3. La disponibilidad absoluta de la pareja, es decir, “sentir que mi pareja siempre está esperando”.

4. Sentir la obligación social de tener que tener relaciones sexuales, es decir, “somos todavía jóvenes y tenemos pocas relaciones”,” a este paso cuando tengamos más edad ya no haremos nada”.

5. Red de amistades y sus vivencias singulares, es decir, “todos nuestros amigos se desean y juegan, menos nosotros”.

6. Dificultades eróticas previas y miedo a no estar a la altura de lo que espera mi pareja de mí.

Si tu pareja siente alguna de estas hipotecas lo razonable es que su deseo se haya visto afectado.

Y si tras conversar con tu pareja de estas circunstancias no sabéis daros una respuesta que resuelva la situación, sugiero acudáis a un profesional de la Sexología que os indicará alguna estrategia para dinamizar vuestra vida erótica y eliminar los miedos colaterales que os asaltan.