“El confinamiento es la mejor oportunidad para mejorar la alimentación familiar. Para los niños su entorno es un ejemplo”

En este sentido, es fundamental cubrir en primer lugar los requerimientos y la frecuencia de consumo de alimentos sanos e indispensables . “Luego ya veremos cómo introducir los dulces o snacks y cuales, que no es que no se puedan comer de vez en cuando, pero cuantos menos mejor. Por mucho que se crea que los niños se mueven mucho y necesitan azúcar y lo queman, no nos engañemos, hay mucho detrás. Están las grasas poco saludables, nada de fibra ni vitaminas (aunque lo diga en el etiquetado, habría de investigarlo con lupa) y el hecho de que impide la toma de otros alimentos que si son necesarios”, concluye la profesional.

Con respecto a las rutinas alimentarias que los pequeños deben seguir, la dietista y nutricionista Ana Fanlo destaca que lo importante es que coman cuando tengan hambre y que los alimentos que se les ofrezcan sean saludables. “Muchas veces se les ofrece alimentos sanos y, al no quererlos, se les acaba dando los que demandan, que son dulces, precocinados o ‘snacks’ poco saludables . Eso no es hambre fisiológica, por lo que hay que dar más oportunidades a los alimentos de verdad. La mejor manera es cocinando de diferentes formas. Como la coliflor, que se puede hacer hervida con zanahoria y patata, con bechamel y gratinada al horno, en puré, como base de pizza, en guarnición…”, añade la profesional.

You May Also Like