El conductor de un tren bala se va al baño mientras viajaba a 150 kilómetros por hora para no “causar un retraso”

El conductor también se disculpó, diciendo que su prolongada pausa para ir al baño fue el resultado de un dolor abdominal. Agregó que no había detenido el tren en la estación más cercana porque no quería causar un retraso.

Es el caso de un conductor de tren bala de Shinkansen que salió de la cabina para ir al baño mientras el tren circulaba a 150 kilómetros por hora con casi 160 pasajeros a bordo. El maquinista de 36 años estuvo fuera de la cabina del tren Hikari No. 633 durante unos tres minutos y le pidió a un conductor, que no tenía licencia para conducir el tren , que lo cuidara en su ausencia, según la CNN.

