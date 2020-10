¿El concierto del futuro? The Flaming Lips y sus fans, en burbujas de plástico

Los fans tampoco parecen tener queja. Uno de los asistentes, Dayzie Smith, en declaraciones recogidas por el Daily Mail, dijo: “La burbuja es tan grande que en realidad no da claustrofobia en absoluto . Suena un poco distorsionado, un poco como si estuvieras debajo del agua, pero no demasiado, lo suficiente para notarlo”.

A post shared by Wayne Coyne (@waynecoyne5) on Oct 17, 2020 at 2:22am PDT

View this post on Instagram

You May Also Like