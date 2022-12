“El concepto existía en la Edad Media, aunque no lo llamaran así”

“No podemos olvidar que somos herederos de la parte cristiana de esa historia”, afirma tajante Juan Eslava Galán. Y este periodista le pregunta, si no lo somos también de la otra parte, la musulmana. “Hay que valorarlo todo”, responde, “nos dejaron obras como Las Alfajerías, la mezquita de Córdoba, la Alhambra y un gran legado andalusí… pero somos herederos de la cultura cristiana, y tenemos gran suerte, porque gracias a ello tuvimos un Siglo de las Luces, que el Islam no ha tenido, y que ha hecho evolucionar al mundo occidental”.

Llegamos a otro punto peliagudo, el primer gran mito fundación de esa polémica Reconquista: la batalla de Covadonga . Y el autor, lo tiene claro: “ No fue una gran batalla y no se dio en ese punto , sino en su entorno, en el monte Auseva, en donde hay una garganta más factible para una celada. Lo que pasa es que el Reino de Asturias, un siglo después, la reivindicará como el mayor foco de resistencia contra los musulmanes y adornará el relato. Seguro que pronto la arqueología lo aclarará más”.

Entonces la rapidez de la conversión de la población y los numerosos pactos con ciertas élites que se produjeron, ¿cómo se explica? Eslava Galán no duda: “Por un lado, hay que tener en cuenta que eran pocos y tenían conciencia de que lo eran, así que procuraban pactar, aquí, con obispos y condes godos”. Sobre la población el autor lo vincula con cierta pervivencia del arrianismo “que no considera Dios a Jesucristo, sino profeta o enviado, como el Islam”, y esas similitudes, “en un tiempo en que la religión católica, como la musulmana, no estaba tan definida”, pudo favorecer la asimilación.

You May Also Like