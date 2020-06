El comportamiento de los usuarios en internet es un fiel reflejo en digital de lo que está ocurriendo en la vida real.

Las marcas de servicios financieros deberían trabajar estos días en ayuda y apoyo a los consumidores, tanto los que se ven en situación de aprovechar una oportunidad como los que necesitan ayuda para poder salir adelante. ¿Cómo pueden hacerlo? Las marcas deben ayudar a las personas a ganar confianza, evitar que se sientan abrumadas con toda la información que hay a su disponibilidad y aliviar todas las preocupaciones que puedan tener sobre su seguridad financiera. ¿Aún así no estás seguro de cómo ayudar a tus consumidores? En Think with Google desarrollan este tema en profundidad y nos presentan tres estrategias útiles que podrás adaptar a tu situación para ayudar a tus clientes:

