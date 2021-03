El colapso del Canal de Suez por un carguero acabará afectando al bolsillo de los españoles “a medio plazo”

“Hemos banalizado el servicio marítimo entre todos”, estima, “y pagamos altos precios por un servicio que no ha mejorado ni tiene la necesidad de hacerlo ya no se atiende a la voz del cliente”.

“El problema de las empresas cargadoras es que contratas con una naviera pero no sabes exactamente a qué barco suben tu contenedor”, explica Espin. “Es difícil para un empresario tener una trazabilidad real de dónde está su contenedor ya que el transporte marítimo no está todavía digitalizado”.

Toda esta crisis, agrega Espin, no hace sino poner en relieve la mala situación del transporte marítimo de mercancías. Actualmente, estima, el 85% de los barcos no llegan a tiempo , y en el sector hace falta más transparencia tanto en los costes como en la gestión de operaciones.

