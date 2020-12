El colapso de la coalición lleva a Israel a sus cuartas elecciones en solo dos años

Durante los últimos días, mientras intentaban alcanzar un pacto en negociaciones que no fructificaron, Netanyahu y Gantz reiteraron que no querían comicios, pero las fricciones y la desconfianza mutua se impusieron y su frágil coalición de Gobierno acabo cayendo hoy como un castillo de naipes. Se había formado en mayo. Ha durado poco más de siete meses.

