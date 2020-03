“El COI pone en riesgo a los atletas”

Yamaguchi no se mordió la lengua y quiso recordar que “a diferencia de otros eventos deportivos, los Juegos simbolizan el ideal de que el deporte trae la paz mundial . No deberíamos celebrarlos si las personas de todo el mundo no pueden disfrutarlos”.

El Comité Olímpico Internacional (COI) lleva semanas insistiendo en que no se plantea otra opción que disputar los Juegos Olímpicos este verano, tal y como estaba previsto. No obstante, al primer signo de duda de su presidente, Thomas Bach, se ha unido una voz crítica desde el propio Comité Olímpico japonés.

