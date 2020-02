El COI decidirá en tres meses si celebra los Juegos de Tokio por el coronavirus

“Simplemente no se pospone un evento del tamaño y la escala de los Juegos Olímpicos de esta manera (…) En realidad no podemos decir qué haremos en unos meses”. Además, Pound reconoció que “mudarse a otra ciudad” es una opción que parece “poco probable”. “Mover el lugar es difícil porque hay pocos sitios en el mundo capaces de preparar las instalaciones en ese corto periodo de tiempo”, sentenció.

You May Also Like