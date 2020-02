El COI apela a la comunicación ante el coronavirus

Recalcando que los Juegos de Tokio 2020 no están amenazados, el Comité Olímpico Internacional (COI) admitió este viernes que tiene por delante “un gran trabajo de comunicación” para informar que no existen riesgos con respecto a la epidemia de coronavirus que ya ha provocado mil 400 muertos, la mayoría en China.

