El Cluj prolonga la depresión del Sevilla

El Sevilla no sale de la crisis, y ya van cinco partidos sin ganar. El Cluj tuvo contra las cuerdas a los de Lopetegui, pero un gol de En-Nesyri en el 82 salvó la eliminatoria para el conjunto andaluz. El 1-1 les mantiene con opciones, pero no es el resultado que esperaban ante un equipo que volvió a sacar petróleo de las carencias defensivas atrás.

