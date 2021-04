El Clásico Regio que perdió Tigres y que causó ¡que corrieran al Tuca!

A esto se le añade que la directiva no le ha renovado contrato al brasileño, a pesar de haberle dado su palabra de que sí lo harían; aún así, Sánchez no cree que la historia del Clásico Regio del 2003 se repita, ya que Ferretti les ha dado cinco títulos de Liga, uno de Concachampions y finales históricas de Libertadores y Mundial de Clubes.

“A mí el Tuca me había debutado en su primera temporada, en un Clásico, me sacaba a la banca, después era titular, para mí fue una situación difícil que él se fuera, nos dolió, porque en esos tres años había mantenido una estabilidad porcentual, habíamos entrado a Liguillas y antes costaba mucho entrar; fue una decisión que nos dolió bastante”, recordó.

