el Clásico entre medias, la posibilidad de no jugar en Madrid y el Ramos vs. Salah

Otra de las claves del encuentro no estará marcada por el fútbol, sino por la pandemia y las restricciones de viaje que establezca el Gobierno para los llegados de Reino Unido. De no cambiar la situación actual, y al igual que les ha ocurrido a Atlético o Real Sociedad, el Real Madrid no podrá disputar su encuentro en el Di Stéfano de Valdebebas y perderá esa ventaja que siempre otorga jugar sus partidos en casa. En esa circunstancia, tendrá que buscar otro estadio en Europa para el encuentro de ida.

