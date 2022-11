El ciudadano y su hastío con los políticos Desigualdad

En estos días se hizo viral un video de una señora, que encontrada con la oportunidad de compartir con la gente su sentimiento mediante el micrófono del noticiero de TVN, literalmente se descargó. Su frustración floreció en un abanico de reclamos a gobierno y ciudadanos por igual. La impotencia por no tener las oportunidades laborales o económicas para salir adelante, contrasta según ella, con los lujos de nuestra clase política que “lo quieren todo para ellos”. Pero además de la clase política arremete con los ciudadanos que votan por ellos haciendo un llamado para que seamos “más inteligentes”.

El hastío de la ciudadanía en contra de la clase política parece venir del cinismo de quienes manejan la cosa pública. Más allá incluso de una desconexión con la realidad de la mayoría de los panameños, parece ser un tipo de indiferencia narcisista y ególatra. Por un lado el discurso de salvadores de la patria que rebuznan en sus curules y ante los micrófonos, pregonándose como los mesías de sus pueblos adoloridos, y por el otro los lujos, el aprovechamiento de su poder y los privilegios a los que se aferran porque su vida, o al menos su estilo de vida depende de ellos. Ese cinismo crea una coraza en los ciudadanos que se comienzan a separar de su gobierno, y por ende de la democracia. “Si aquí todo el mundo vela por lo suyo, yo velaré por lo mío”, pareciera ser la conclusión lógica a la que habría que llegar.

Hace unas semanas conversé con un allegado que vive y trabaja en Caracas, Venezuela. Esta persona pertenece al pequeño porcentaje de la sociedad que puede costearse un estilo de vida en dólares, por lo tanto las tribulaciones económicas del país lo tienen sin cuidado. Sin embargo me presentó un panorama distópico de un país donde el gobierno no existe. Los ciudadanos trabajan y consumen como sucede en cualquier ciudad del mundo, con la particularidad de que no tienen ningún tipo de relación con su gobierno, ninguna. Si por casualidad tienes que lidiar con alguna oficina gubernamental, le pagas a un gestor, que usualmente es un ciudadano con palanca o un funcionario que te hace cualquier tipo de trámite, sin tener que pisar una oficina, ni hacer fila.

No podemos llegar a momentos de desesperanza donde la ciudadanía sienta que sus gobernantes no son necesarios. La clase política debe acercarse a los ciudadanos y no solo solucionar sus problemas, sino tener empatía, liderar con el ejemplo y demostrarles que no son ajenos a sus sufrimientos.

El autor es director Ejecutivo de MOVIN





