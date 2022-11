El City, líder de penalti en el minuto 95

Tal y como había ocurrido entonces, sucedió después del 1-1 del Fulham. Ni siquiera la inferioridad numérica por la expulsión de Cancelo, ni siquiera el sustancial cambio de panorama que prometía, ni siquiera el efecto en cuestiones de presión cuando tienes un jugador menos sobre el campo, aplacó realmente -sí lo rebajó- el dominio del City, también mejor en el diez contra once, ambicioso, con un par de opciones de Grealish, con la posesión, con las oportunidades y con el peso del empate cuando enfiló el vestuario comprometido por el inquietante 1-1, estresado porque la victoria aún no era suya, y cuando pasaron los minutos del segundo periodo.

