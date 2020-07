El City es un “partido crucial”, dice Zidane

“Cuando nos ponemos la camiseta, tenemos motivación para ganar el partido, no es un amistoso, es un partido de liga. No vamos a jugar menos”, advirtió Zidane.

“Tengo un contrato, estoy a gusto, me gusta estar aquí, pero no se sabe lo que va a pasar en el fútbol. Por esto estoy tranquilo con mi situación, porque en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido. Por el momento, estoy aquí, disfrutando y vamos a ver hasta cuándo”, afirmó.

“La temporada no ha terminado. Vamos a tener unos días de descanso, pero no nos vamos de vacaciones, sólo vamos a desconectar un poco. Estamos todos concentrados en un partido crucial que vamos a tener el 7 de agosto”, explicó Zidane en rueda de prensa previa al último partido de Liga contra el Leganés.

