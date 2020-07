El Círculo de Empresarios propone 14 medidas para “transformar España” y evitar “el hundimiento económico”

14. Impulsar y consolidar modelos de colaboración público-privada. El sector público debe apoyarse en el sector privado para hacer frente a algunos de los mayores retos a los que se enfrenta: la recuperación económica y anticipación de futuras crisis, la financiación de las infraestructuras públicas necesarias o la digitalización de las Administraciones Públicas. No obstante, la colaboración público-privada no ha de limitarse a un grupo de sectores u ocasiones aisladas, sino que es fundamental desarrollar una cultura de colaboración continua que fomente la creación de objetivos comunes y la confianza mutua.

“ Churchill dijo que nunca hay que desaprovechar las oportunidades que brinda una crisis. España puede hacer todo lo que no ha hecho hasta ahora. No se ha hecho una reforma laboral desde 2012″. Así lo ha asegurado este jueves John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios , en la presentación del Informe “Transformación del modelo productivo español” en el que proponen 14 prioridades para la “necesaria transformación económica de España” y evitar el “hundimiento económico”.

