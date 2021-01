El científico Salvador Macip anticipa un confinamiento total en España en semanas “si no hay medidas severas”

Com hem doblegat la corba a UK? Tancant-nos a casa (el confinament funciona, no hi ha alternativa). Costa tant veure que Espanya està seguint el mateix patró? Fa temps que està en fase exponencial. Si no s’apliquen mesures severes ara, el confinament total serà inevitable. pic.twitter.com/diNHGWJSjO

— Salvador Macip (@macips01) January 15, 2021