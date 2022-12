El cielo de South Beach se iluminó con 200 drones: entérate cómo se hizo

Esta fue la primera vez que Sky Elements colaboró con autoridades locales para un evento en conjunto. (Video: Opy Morales)

El cielo de South Beach se iluminó con figuras navideñas durante una increíble demostración con 200 drones. El evento estuvo a cargo de Sky Elements, una compañía especializada en Drone Light Shows, quien colaboró con la ciudad de Miami Beach para brindar este espectáculo lleno de colores.

Aunque Sky Elements ha trabajado antes en el área de Miami, esta fue la primera vez que colaboró con las autoridades locales para un evento en conjunto. El espectáculo, que estaba programado para las 7:00 de la noche del sábado 17, se vio retrasado por la lluvia, pero esto no desalentó a las personas que se habían aglomerado en Lummus Park para ver la singular representación. María, una señora de North Beach, se encontraba allí con sus hijos y comentó a Infobae que “yo no pensaba venir por la lluvia, pero los muchachos me insistieron porque tenían muchas ganas de verlo”.

Los Drone Light Shows son una excelente manera de suplementar los fuegos artificiales. (Opy Morales)

Según dijo Kyle Pivnick, de Sky Elements, esta primera colaboración “es la primera que estamos haciendo directamente con la ciudad. La estamos regalando de gratis como un tour promocional de las fiestas para que la gente entre en el espíritu navideño”. Y que manera de entrar con este espectáculo de luces. Junto a la playa, 200 drones levantaron vuelo al unísono y frente a decenas de personas realizaron una complejo baile en el que reflejaron desde un árbol navideño hasta un Papá Noel que giraba como sobre un eje.

El cielo de South Beach se iluminó con figuras navideñas durante una increíble demostración. Foto: Opy Morales

El público ofreció sus aplausos mientras los 200 drones regresaron a su lugar de partida. “Se vio bien espectacular en el cielo. Esto es lo que está ahorita de moda y es lo que está en el top de top”, dijo a Infobae Carolina, quien vino desde Doral para ver su primer Drone Light Show.

Pivnick no cree que los drones reemplacen los fuegos artificiales. “Las explosiones y los colores no se pueden replicar. No vamos tras el negocio de los fuegos artificiales porque nos encantan. Personalmente, mi combinación favorita de entretenimiento es un espectáculo de luces con drones mezclado con un buen espectáculo de fuegos artificiales”.

Drone Light Shows, quien colaboró con la ciudad de Miami Beach para brindar este espectáculo lleno de colores. Foto: Opy Morales

Los drones también ofrecen una excelente alternativa a lugares donde no es posible lanzar fuegos artificiales. “Hay muchos lugares, como en California, donde tienen prohibiciones de incendios, pero quieren tener una exhibición de luces similar a los fuegos artificiales”, dijo Pivnick. A juzgar por la reacción del público presente en este espectáculo, los drones tal vez no reemplacen los fuegos artificiales, pero llegaron para quedarse.

El asombro de los niños presentes ante el show primer show de drones realizado en la playa.

Algo sorprendente acerca del espectáculo, es que los 200 drones son piloteados por una sola persona. Todo es programado desde antes por un equipo de animadores. “Todo el trabajo se realiza de antemano y prácticamente, el día del espectáculo solo depende de un piloto de experiencia para configurarlo y presionar el botón de play”, explicó Pivnick.

Previo al show, la preparación de 200 drones.

Los drones también ofrecen una excelente alternativa a lugares donde no es posible lanzar fuegos artificiales.

