El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz gana prueba de ruta; panameño Jurado no termina la carrera

El Comité Olímpico de Panamá publicó en su cuenta de Twitter, que cuando faltaban 50 kilómetros de la carrera, Jurado fue neutralizado de la competencia y conforme al Reglamento del Deporte Ciclista UCI “los corredores que pierdan más de 12 minutos del pelotón deben abandonar la prueba” y se declara un did not finish , es decir que no terminó la prueba.

