El ciclista agredido en Canarias explica la discusión: "Encima me ha denunciado él"

“Él hizo un adelantamiento peligroso, se lo recriminé y luego se bajó y pasó lo que se ve en el vídeo. Después de cinco días estoy mejor, empieza a bajar la hinchazón “, relata. Además, Márquez reflexiona sobre cómo podría haber evitado lo ocurrido. “He pensado muchas veces qué podría haber hecho para no llegar a eso, pero no se me ocurre ninguna manera de haberlo evitado “, añade.

You May Also Like