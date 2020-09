El ciclismo nacional está listo para iniciar el 3 de octubre

“Tenemos claro que es peor seguir sin competir; el ciclismo es un deporte donde el aficionado no paga “ticket” para ver, no hay taquilla, hay pasión, emoción y disciplina, tenemos claro que debemos respetar cada renglón del protocolo de bioseguridad, para eso hemos generado un plan de carreras de manera que ninguna llegada o meta termine en áreas pobladas, hemos seleccionado áreas boscosas y desoladas, donde implementaremos las Transmisiones Live para llevar el ciclismo a cada hogar”, advirtió Samudio.

“Es el momento es ahora o nunca. Jurado no pudo viajar a España a concentrarse, la idea era lograr un cupo en el mundial, pero fue imposible salir del país, este visto bueno del MINSA, nos reanima a seguir adelante, aunque todos sabemos que no es lo mismo correr a nivel local que correr a nivel Internacional”, explicó Samudio.

You May Also Like