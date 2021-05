El ciberataque que exhibió la fragilidad de Estados Unidos | Internacional

“Todo está cada vez más conectado y, por tanto, aumenta lo que llamamos la superficie de ataque. Estados Unidos es un país muy avanzado y por tanto también muy conectado, por eso ofrece una gran espectro. Cuando una empresa o una institución sufre una operación así, si no tiene buenos sistemas de salvaguarda [ backup ], bien actualizados, no tiene otra salida que pagar el rescate”, explica César Cerrudo, hacker y jefe de tecnología de la empresa de seguridad informática IOActive.

No han trascendido las entretelas de todo el episodio. Según la versión que recabó Bloomberg de fuentes conocedoras del proceso, bajo condición de anonimato, Colonial pagó el rescate a las pocas horas del cibersecuestro de los datos y DarkSide le entregó la herramienta informática necesaria para desencriptarlos, pero esta resultaba muy lenta y la compañía tuvo que utilizar también sus propias salvaguardas. En su momento, la empresa afirmó que había detenido la operación para evitar que el virus se extendiese por todo su sistema. Sobre el pago del rescate, claro, no ha dicho esta boca es mía. La cifra que ha trascendido, esos cerca de cinco millones de dólares, supone un salto exponencial a los casos más comunes hasta ahora.

DarkSide, que presume de no atacar hospitales ni colegios, pidió una suerte de disculpa el lunes, asegurando que su objetivo es “ganar dinero, no crear problemas a la sociedad”. En un comunicado que evocaba al humorista español Miguel Gila, cuyo popular gag consistía en las llamadas telefónicas al enemigo para ponerse de acuerdo en a qué hora y dónde atacar, la banda planteó como compromiso “introducir moderación y comprobar cada compañía que nuestros socios quieran encriptar para evitar consecuencias sociales en el futuro”.

Padraic O’Reilly, uno de los fundadores de la firma CyberSaint Security, experto en el sector de la energía y otras infraestructuras críticas, advierte de que el peligro va a más. “El mundo real se está volviendo digital y la pandemia ha forzado además a una mayor virtualización del mundo tangible, que lo que hace es que expone los sistemas físicos a la red”, dice. A esto se añade que el 85% de las infraestructuras críticas de Estados Unidos “está en manos privadas, eso es mucho, y las empresas privadas tienen el incentivo de mirar en resultado en el corto plazo y no siempre vela por la seguridad tanto como necesitan”. En el caso del oleoducto, O’Reilly cree que “algo ha descarrilado esta vez, [los criminales] han ido demasiado lejos”. “Lo que choca de toda esta historia es que han tenido que cerrar el oleoducto”, explica, “una cosa es robar una película, o bloquear los historiales médicos de un hospital, pero eso no se propaga a todo un sector de la economía, como esta vez ha ocurrido en la costa Este”.

Todo este embrollo tuvo lugar a pesar de que, como han publicado la agencia Bloomberg y el periódico The Wall Street Journal , Colonial pagó a los ciberdelincuentes un rescate de cerca de cinco millones de dólares en criptomonedas el mismo día del ataque para poder volver a operar. DarkSide, como se hace llamar el grupo detrás de la tropelía, es una de esas organizaciones criminales que se dedican al cibersecuestro de los datos críticos de una empresa o institución que solo liberan a cambio de un pago. Es lo que en la jerga tecnológica se conoce como un ataque de ransomware : utilizan programas maliciosos ( malware ) para penetrar en los sistemas, encriptan la información sensible y venden una herramienta para desencriptarla. Ocurren cada día sin que nadie lo sepa, a las empresas no les conviene revelarlos por motivos de reputación y a los criminales tampoco les conviene llamar la atención.

