El ciberataque al gran oleoducto desata el miedo a la escasez de gasolina en Estados Unidos | Internacional

La Administración de Joe Biden ha tratado de llamar a la calma, asegurando que no hay que temer por un déficit de combustible, si bien sí admite problemas con el suministro. “Sabemos que tenemos gasolina, solo necesitamos llevarla a los lugares adecuados”, declaró a la prensa este martes la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que no pudo precisar cuándo volverá a funcionar el oleoducto. Colonial tomará la decisión este miércoles, según la funcionaria.

