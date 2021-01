El Chelsea confirma a Tuchel como sustituto de Lampard

“ Me gustaría agradecer al Chelsea FC su confianza en mí y en mi equipo de trabajo . Todos tenemos el mayor respeto por el trabajo de Frank Lampard y el legado que creó en el Chelsea y, al mismo tiempo, no puedo esperar para conocer a mi nuevo equipo y competir en la liga más emocionante del fútbol. Estoy agradecido de ser ahora parte de la familia Chelsea, me siento increíble”, apuntó Tuchel, que tendrá la responsabilidad ahora de dirigir a los ‘blues’ en el cruce de octavos de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

