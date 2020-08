El chef mexicano Aquiles Chávez: Sin tradición no hay evolución en la cocina

“¿Cómo lo quieres ver? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Pues qué crees, yo lo veo medio lleno. Eso creo que también ayuda mucho: puedes ser feliz con lo que tienes o infeliz con lo que no tienes. ¡Depende de ti, amigo!”, indicó Chávez antes de aclarar que él es “un optimista” con “los pies puestos en la realidad” pero no “un soñador”.

“Creo que gran parte de esta crisis global que vivimos se debe a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, no se diga en un mes. sino en una semana”, dijo el cocinero con resignación.

“En este viaje, yo me hago de la mano de un cocinero icónico de la región que va a ser mi guía: va a ser el que me va enseñar, mostrar y llevar a buscar los sabores más auténticos de este producto. Y al final del programa, yo presento, con respeto y con cariño, una versión propia de dicho plato”, añadió.

“Es simple. Si no sabes de dónde vienes, te vas a perder en el camino y no sabes a dónde vas a llegar”, comentó al apuntar que la cocina es como un ser vivo que “crece, evoluciona, cambia, se adapta y se desarrolla”.

