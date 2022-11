El chavismo y la oposicin democrtica venezolana firman en Mxico un “acuerdo social” histrico

La licencia nmero 41 autoriza la venta y exportacin del oro negro exclusivamente para Estados Unidos. “La sorpresa para m es que no permite pagos de regala e impuestos o dividendos a Petrleos de Venezuela (Pdvsa). No genera demasiados incentivos para Maduro, aunque un beneficio para Maduro es la nueva inversin que genera nuevos barriles y esos barriles la mayora son de Pdvsa”, precis Francisco Monaldi, uno de los principales expertos petroleros de Venezuela, cuyas estimaciones actuales son que las empresas mixtas donde participa Chevron producen 50.000 barriles por da, pero que pueden llegar a casi 100.000 en poco tiempo. Para superar los 200.000 sera necesario invertir durante dos aos.

