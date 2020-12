El chavismo vuelve a dominar el Parlamento de Venezuela tras hacerse con el 91% de los escaños

El oficialismo obtuvo en 2015, con 5.625.248 votos, el 32,9% de los asientos en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y ahora con más de 1.300.000 respaldos menos se ha hecho con el 91% de la Cámara debido a la bajísima participación y a la no participación de la oposición mayoritaria hasta ahora, que consideró un fraude esta elección.

