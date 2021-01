El chantaje a Canales Rivera por el robo de su perfil de Instagram, 3.000 euros o la publicación de contenido sensible

El mayor temor del hijo de Teresa Rivera es la publicación cualquier tipo de contenido que no represente para nada a su perfil en las redes sociales. “Siempre he cuidado mi Instagram con una imagen blanca y profesional “, ha explicado.

Han amenazado a José Antonio Canales con publicar contenido sensible en su cuenta si no le dan la cantidad de dinero pedida, pero el colaborador, lejos de achantarse, ha denunciado todo a las autoridades pertinentes. “No tengo miedo, yo tengo la costumbre de borrarlo todo”, ha dicho este jueves en Sálvame.

