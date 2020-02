‘El Chamo’ sobre lío en Las Tablas: ‘Una persona me atacó de manera inesperada’

Oyeee, muchos querían saber qué le había pasado a Alfredo Torres, mejor conocido como “El Chamo” de Calle 7, allá en Las Tablas.

Para los que no saben, en carnavales recorrió un video por las redes sociales, donde se veía al nuevo campeón de “donde la competencia es de verdad”, tratando de tirar la mano con alguien, mientras que sus amigos intentaban evitarlo, por suerte, así fue. ¡Ajá!

Bueno, así mismo como circuló ese video, también salieron supuestas versiones de los hechos, donde quedaba salpicada Liz Becerra, dizque por culpa de los celos de su pareja. Así se pudo leer en un mensaje directo que subió la cuenta de Instagram: “Si Supieras PA”.

Mire: ¡Cinco años después en el Parque Porras!

Después de varios intentos, dimos con “El Chamo” para que surtiera lo que realmente había pasado. Él aclaró el asunto: “Lo que sucedió fue lo siguiente… una persona me atacó de manera inesperada cuando estaba conversando con mis amigos... obviamente como cualquier ser humano mi reacción fue defenderme y me caí porque me empujaron, por un momento pensé que me querían robar… por suerte a esa persona lo agarraron rápido y a mi también mis amigos y nadie golpeó a nadie… realmente no pasó nada… yo sí me molesté y mucho... porque yo no estoy haciéndole nada a nadie para que me vengan a atacar sin razón… pero al final nos fuimos y todo fue muy rápido... lamentablemente solo se ve la parte cuando me paro del piso e intento acercarme al agresor... y no cuando a mí me atacaron de sorpresa… era un desconocido para mí y tampoco se por qué me atacó…..pero ya pasé la página…. nunca aprobaré ni estaré de acuerdo con la violencia… y la gente que me conoce sabe que soy muy tranquilo y tolerante… continuaré con mi vida y haciendo las cosas por el buen camino como siempre trato de hacerlo”, mencionó.

Le preguntamos a Alfredo si era cierto eso de que el lío fue por la pareja de su compañera de programa, pero dijo: “No lo sé, porque no tengo nada que ver con ese tema, lo que pasó es exactamente lo que te dije, no sé quién es y desconozco sus motivos”.

No se pierda: Cierra el Carnaval capitalino con el entierro de la sardina

Le encantaron los Carnavales

Estos eran sus primeros Carnavales en Panamá, pero a pesar de todo este malentendido, le encantaron: “Si así es.. mis primeros carnavales… la verdad me gustó mucho, una de las cosas que más me disfruté fueron los culecos, la gente superalegre una buena vibra en todos lados,,,, mucha gente me abrazaba y me decían, felicidades chamo!!! Me sentía como en familia….disfrute de la música y de los pasos que tienen en cada canción, este tema de las reinas me parece muy interesante y me di cuenta lo importante que es para los panameños, porque es un patrimonio cultural… viví la locura y lo digo en el buen sentido de la Calle Arriba y la Calle Abajo… de verdad me encantó y comí sancocho con arroz y una hojaldra todos los días… me fui muy feliz de Las Tablas y con una muy bonita experiencia… quiero volver”.

¡Ah! También tratamos de buscar la versión de Liz, hasta le pedimos el número de teléfono a su hermana Demi, pero de muy buena manera, se disculpó por no poder darlo, ya que como comprenderán, se trata de su hermana y ella prefiere estar tranquila.