‘El Chamo’ no regresa a Calle 7… no puede desgastar más su cuerpo

Los fanáticos de Alfredo Torres ya no lo verán en la competencia de las tardes de Medcom. Y es que él ya logró lo que quería y ahora necesita tiempo.

Sí, El Chamo, ganó la última temporada de Calle 7, pero ahora quiere dedicarse a sus propios negocios, y además tiene otras razones.

No defenderá su título

“Principalmente porque necesito más tiempo para dedicarle a los emprendimientos que tengo… de todas maneras a partir de la semana que viene me podrán escuchar todos los días en la radio en la hora fit… necesito pasar más tiempo con mi familia. Ya cumplí con la meta más importante de esta competencia, que es ser campeón, y darle un título a mi #fiebreamarilla a todos los venezolanos y panameños que me apoyan… me habría gustado defender mi título, pero creo que es mejor darle la oportunidad a otros competidores… sinceramente yo pienso que esta temporada todos deberían ser nuevos… caras nuevas competidores nuevos. Por último, debo cuidarme porque vivo de mi cuerpo, soy bailarín, coreógrafo e instructor fitness, no puedo seguir desgastando tanto mi cuerpo… ya son 30 pues jejejeje”, destacó.

¿Qué hará con los $7 mil?

Los invertirá en un proyecto personal, “es un negocio que tengo en mis planes desde hace mucho tiempo, y el negocio lo abriré aquí en Panamá, Dios primero“, mencionó