El Cervantes se falla por la tarde porque parte del jurado está en Latinoamérica y no puede viajar por la pandemia

Este año, si se cumple la regla no escrita que marca que el premio se concede alternando cada año entre un autor español y otro latinoamericano, el Cervantes debería recaer en un autor de Latinoamérica. No obstante, en 2018 se rompió esta tendencia, ya que entonces se galardonó a la uruguaya Ida Vitale después de haber sido reconocido el nicaragüense Sergio Ramírez.

El Premio Cervantes se fallará en la tarde de este lunes y no por la mañana, como es costumbre , porque parte del jurado se encuentra en países de Latinoamérica y tiene que conectarse telemáticamente para deliberar y elegir al galardonado o galardonada, dada la recomendación de no viajar por la pandemia del coronavirus, según explicó el Ministerio de Cultura.

You May Also Like