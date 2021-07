El Cerro Patacón de los escándalos

Como el Ministerio Público y las otras autoridades que investigan los escándalos no han implantado mecanismo alguno para informar sobre el avance de las investigaciones, se nos hace imposible enterarnos como terminan las denuncias. Si nos enteramos años después de la resolución de un escándalo, ya para esa fecha pocos recuerdan los detalles o no logran entender la interpretación y análisis del Ministerio Público o las autoridades.

Los escándalos llegan incesantemente, produciendo cantidades de basura mediática que es luego depositada en el vertedero del olvido. Estos nuevos escándalos, de diferentes gravedades y prioridades, incentivan el olvido de los anteriores. Generalmente, los medios tampoco informan de los escándalos denunciados anteriormente, porque están detrás de uno nuevo. Resulta que la velocidad de los escándalos no permite analizar su grado de importancia ni su prioridad. Si pretendes averiguar qué pasó con un escándalo denunciado hace una semana, no estás a la moda, ni actualizado con el escándalo más reciente.

