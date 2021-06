El cerebro de los fallecidos por Covid muestra daños similares a los que causa el Alzheimer

En cualquier caso, Wyss-Coray advierte de que es posible que se encuentren marcadores de inflamación en un número muy alto de pacientes de Covid-19 , incluso en pacientes leves o que no han mostrado síntomas de carácter neurológico; es decir, que el virus podría afectar al cerebro de muchas personas que lo contraen, incluso de aquellas que no han mostrado síntomas o cuadros graves, lo que conlleva ciertas posibilidades de que se manifiesten secuelas posteriormente.

