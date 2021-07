El CEO de Rakuten pide explicaciones al Barcelona por el vídeo de Griezmann y Dembélé en actitud racista

En el vídeo en cuestión, quien lleva la voz cantante es Dembélé, aunque Griezmann no hace nada por frenarle . “Todas estas caras feas, solo para que puedas jugar al Pro Evolution Soccer, ¿no te da vergüenza? ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Estás tecnológicamente avanzado en tu país o no? “, dice el ’11’ blaugrana, ante las risas de su compatriota y amigo.

You May Also Like