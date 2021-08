El Censo 2020 muestra la primera caída de la población blanca de la historia de EE.UU. y el crecimiento de los latinos y otras minorías

Los mapas que dibujaron los republicanos el año siguiente le dieron al Partido Republicano una ventaja significativa en la última década. Un análisis de la agencia de noticias The Associated Press reveló que en las elecciones de 2016, los republicanos obtuvieron hasta 22 escaños adicionales en la Cámara de Representantes por encima de lo que se hubiera esperado según el porcentaje promedio de votos en los distritos del Congreso de todo el país.

You May Also Like