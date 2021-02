El Celta neutraliza el ‘doblete’ de Suárez, el Atlético ‘…

El partido no dio para más y el Atlético de Madrid vio rota su racha de once partidos consecutivos llevándose la victoria. Pese a que el FC Barcelona y el Real Madrid todavía viven lejos del equipo de Diego Pablo Simeone , el pinchazo rojiblanco contra el Celta de Vigo da esperanzas para que se pueda ver una Liga disputada.

