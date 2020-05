El catálogo infantil de Kindle Unlimited, la excusa perfecta para que niños (y mayores) se enganchen a la lectura

Puede que ya pertenezcas a la comunidad de Amazon Prime y que aún no sepas que, aunque no estés dado de alta en el catálogo de Kindle Unlimited, también tienes acceso a uno de más de 1.000 títulos por los que no tienes que pagar ni un céntimo más en caso de querer disfrutarlos. Con géneros aptos para los gustos de las diferentes edades, este servicio forma parte de todos los que integran este paquete, como Amazon Prime Vídeo o Amazon Prime Music , y ofrece una selección de cientos de ebooks que se actualizan periódicamente para que los más pequeños de casa nunca se queden sin nuevas opciones a las que engancharse.

