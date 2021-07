El caso emblema y Ricardo Martinelli ante la justicia

Las juezas también negaron otros recursos: uno presentado por Luis Eduardo Camacho González y otro interpuesto por Alfredo Vallarino. El primero argumentó que el pasado14 de junio solicitó una audiencia de afectación de derechos, y que no se efectuó porque no se pudo citar a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces reiteró esa petición, pero el tribunal dijo que no. Vallarino profundizó sobre los delitos. Recordó que su cliente fue absuelto de los delitos de peculado y que ahora se le quiere enjuiciar con fundamento en los mismos hechos por los ya que fue exonerado. Su razonamiento fue desestimado.

Ahora, Zúñiga está representado por el abogado Carlos Ameglio Moncada, quien no acudió ayer al juicio. Carlos Herrera Morán, quien lo representó en todo el proceso, expresó: “Éramos sus abogados, a nosotros no nos han comunicado… hoy apareció un abogado que ni siquiera vino (…)”.

Y como si se tratara de un guión proselitista bien montado, Martinelli estiró su brazo derecho para acomodar a la diputada a su lado. Marylín Vallarino, otra diputada de CD, se pegó a Ábrego, y poco a poco los políticos avanzaron entre la multitud. Entonces, con Ábrego a su derecha, y rodeado por sus abogados, escoltas y seguidores, Martinelli habló con los periodistas. “Esta es una pelea privada, entre tres personas: una señora que no se ha podido reponer de una pérdida del 2009 y dos personas que lo único que quieren es plata. Esto no conlleva nada más”, dijo Martinelli. Se refería la excandidata presidencial del PRD en 2009, Balbina Herrera; el dirigente perredista Mitchell Doens y el abogado Rosendo Rivera.

