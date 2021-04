El ‘caso Diakhaby’ se calienta y el fútbol suma otro episodio más de racismo: Eto’o, Iñaki Williams, Neymar…

Antes, el Cádiz anunció que este martes comparecerá Juan Cala para explicar lo sucedido, mientras que el jugador, a su llegada a su pueblo, Lebrija (Sevilla), quiso defenderse. “ La presunción de inocencia no aparece en este país” , dijo molesto. “No me voy a esconder”.

“Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia CF va a llegar hasta el final para defender a Diakhaby y luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables. Esta mañana hemos hablado con LaLiga para instarle a que vayan también hasta el final en la investigación sobre lo sucedido. Esto no puede quedar ahí y no puede volver a pasar con ningún jugador de ningún equipo”, señaló Murthy.

El presunto insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby en el partido entre Cádiz y Valencia sigue coleando, como no podía ser de otra forma. El Valencia, que recibió algunas críticas por continuar jugando el encuentro, le mostró este lunes su total apoyo al jugador galo y condenó tajantemente cualquier episodio racista. Mientras, el defensa andaluz se defiende y denuncia que parece que la presunción de inocencia no exista. Este martes, ofrecerá una rueda de prensa para dar su versión mientras LaLiga investiga lo sucedido y ve indicios de que «algo pasó» en el estadio Ramón de Carranza.

You May Also Like