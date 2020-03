El caso del colegio Beckman, ¿transmisión comunitaria?

El martes 10 de marzo, el panorama cambió radicalmente. De un caso se pasó a ocho e, incluso, se informó sobre un fallecido. Aunque no mencionó el nombre, se sugirió se que trataba de Norato González. ¿Qué pasó con los protocolos para seguir el rastro al virus? Si Norato González no viajó, ¿quién se lo transmitió?

La hipótesis de Sáez-Llorens es consecuente con el perfil que atribuye la Organización Mundial de la Salud, a la transmisión comunitaria: el paciente infectado que no ha viajado, y no ha tenido contacto con nadie que haya estado en zonas de riesgo.

Para explicarlo, el médico se remite al caso de Norato González , el director del Instituto Monseñor Francisco Beckman, quien murió el pasado 8 de marzo a causa de la pandemia. “Si no se demuestra que hay un vínculo con algún viaje, quiere decir que esta persona lo contrajo [el virus] de otro que no se ha podido identificar. Y si lo contrajo de otro, eso sugeriría que puede haber transmisión comunitaria en Panamá”, aseguró el experto.

You May Also Like