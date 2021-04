El caso de un estadounidense que vivió 54 años como indocumentado | Noticias Univision Inmigración

He aquí la increíble historia de José Ángel Torres, un hombre de 56 años que fue deportado tres veces a México y cuando estaban a punto de expulsarlo por cuarta ocasión pudo confirmar que realmente había nacido en California y no al otro lado de la frontera, en Baja California, como le hizo creer la pareja mexicana que lo crio como si fuera su hijo biológico.

Todo dio un giro cuando su madre, Juana Torres, confesó unos años antes de morir que no era su madre biológica y que él había nacido en California. Le dijo que conoció a su verdadera madre mientras trabajaba en el campo. Tenía 19 años y no sabía qué hacer con su embarazo. Juana, quien no podía tener hijos, le imploró que no abortara, que le diera al bebé en adopción y le ofreció pagar los gastos del parto.