el caso de Alfa Romeo contra Williams

Las consecuencias de no acabar octavos en el Mundial de constructores aún son incalculables. Con Kimi Raikkonen afrontando la recta final de su carrera, quizá no conseguir el dinero suficiente puede forzar a su retirada antes de lo que él quería. O incluso obligar a renegociar su acuerdo con Ferrari , con derivaciones en el contrato con Antonio Giovinazzi y, entre otros, a Mick Schumacher .

Las críticas no han tardado en llegar, aunque las que han llegado de boca de los pilotos han ido enfocadas hacia el hecho de premiar a los diez primeros. Todos los pilotos han visto injusto que se premie a los diez primeros de la clasificación, dado que no han luchado por esas plazas.

You May Also Like