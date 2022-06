El cartel del Icónica Sevilla Fest cuenta con estrellas del nivel de Woody Allen, Becky G o Rigoberta Bandini

Solo horas después, el 27 de septiembre, una unión cinematográfica y musical se hará realidad en Sevilla, con la actuación que ofrecerán Woody Allen & New Orleans Jazz Band. “El jazz de este aclamado grupo recorrerá cada rincón de la Plaza de España con un estilo musical que mezcla jazz y blues, y la cadencia de ritmos pausados, donde Allen y el grupo de veteranos músicos que le acompaña desde hace décadas, transportarán a los presentes hasta los clubes y las bandas de New Orleans”.

Cronológicamente, la primera de estas nuevas confirmaciones es la de la considerada como “madrina del punk”; sin duda, “una de las grandes apuestas de esta segunda edición” como es Patti Smith. En la noche del 26 de septiembre hará resonar, junto a su banda, éxitos absolutos y unidos por el imaginario común a su voz, como Gloria o Because the night.

